Омбудсмен Москалькова не получала жалоб с протестных акций на востоке России

Прошедшие на востоке страны несогласованные акции показали корректное отношение региональных властей к людям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, к ней в аппарат и к уполномоченным по правам человека на Дальнем Востоке и в Сибири жалоб на нарушение прав не поступало.

«Публичные акции, которые прошли сегодня на востоке России, показали, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к тем людям, которые, несмотря на постоянные предупреждения по поводу их незаконности в период пандемии, все же пошли на протестные действия»,— приводит пресс-служба омбудсмена слова госпожи Москальковой (цитата по «РИА Новости»). Она пообещала продолжать внимательно следить за ситуацией во всех регионах России.

Сегодня по всей стране проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», в целом по России в ходе митингов задержано более 300 человек. Массовые задержания проходят на Пушкинской площади в Москве и на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

За акциями в поддержку Алексея Навального следите в онлайн-трансляции “Ъ”.