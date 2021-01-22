МВД по Удмуртии призвало граждан не принимать участие в несогласованных акциях

МВД по Удмуртии предупредило граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка»,— говорится в сообщении.