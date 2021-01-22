В Новосибирске задержан глава регионального штаба Навального

В Новосибирске задержали руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального и депутата горсовета Сергея Бойко. Помощница господина Бойко Елена Носковец также задержана сотрудниками полиции, сообщил штаб в Twitter.

«Его схватили неизвестные люди в черных масках (один из них мельком показал корочки, мы даже не успели прочитать кто это),— написала его жена Кристина Жданова в социальной сети Facebook.— Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит, они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей, неизвестно, связи с ним нет». По словам госпожи Ждановой, она намерена связаться с адвокатами.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что информацией о задержании не обладают.

Перед тем как депутата увезли в неизвестном направлении, он направлялся на заседание комиссии горсовета по депутатской этике. Предполагалось, что на комиссии будут рассматривать обращение мэра Анатолия Локотя (КПРФ) в адрес спикера представительного органа о том, что Сергей Бойко призывает принять участие в митинге-шествии в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января. Как утверждается в обращении (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”), в мэрию не поступало уведомление о проведении акции 23 числа, в то время как на территории города в период режима повышенной готовности запрещено проводить массовые мероприятия. Соответствующие обращения мэрия направила в полицию и прокуратуру Новосибирска.

Накануне за организацию митинга-шествия, назначенного на 23 число, на 20 тыс. оштрафовали координатора омского штаба Ольгу Картавцеву. Она намерена оспорить решение суда.

Алексея Навального арестовали 17 января по ходатайству ФСИН после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Он призвал всех сторонников выходить на улицы. Митинги-шествия в его поддержку с требованием освободить политика пройдут по всей стране 23 января.

Юлия Сасевич, Новосибирск