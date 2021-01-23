В Тюмени арестовали координатора штаба Навального

В Тюмени на пять суток арестовали координатора штаба Алексея Навального Ивана Вострикова. Как сообщает Telegram-канал штаба, его арестовали за призывы выйти на митинг в социальных сетях. Такое решение принял Ленинский районный суд.

«Меня вчера задержали за акцию до ее проведения. Как так? Очевидно, это были инвертированные полицейские из фильма "Довод"»,— цитирует канал слова господина Вострикова.

В протоколе говорится, что Иван Востриков «организовал публичное мероприятие, а именно разместил информацию, а также видеообращение с призывами к гражданам об участии в публичном мероприятии в виде шествия». Ему вменялась организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести в Тюмени несанкционированное шествие в знак протеста против ареста политика. На Дальнем Востоке на акциях в поддержку оппозиционера начались задержания.

О подготовке к акциям — в публикации “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Мария Игнатова, Екатеринбург