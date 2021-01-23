В Черноземье число выписанных за сутки вновь превысило количество заболевших COVID-19

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 23 января сообщил о еще 1238 заболевших в Черноземье (всего уже - 172,488 тыс.). При этом выписались за сутки сразу 1562 пациента (всего - 153,305 тыс.), однако и летальных исходов произошло сразу 32, а с начала пандемии уже - 3032.

Так, в Белгородской области подтвердились еще 183 диагноза за сутки, а всего уже - 26,058 тыс. Новых выздоровевших - 246, а всего - 23,803 тыс., умерли за сутки пять пациентов с коронавирусом, а всего уже - 330.

В Воронежской области - еще 387 заболевших, а всего - 55,165 тыс. Новых выздоровевших - 418, а всего - 49,86 тыс., летальных случаев за сутки - 16, а за весь период пандемии уже - 1443.

В Курской области - еще 184 зараженных, а всего - 24,845 тыс. Новых выздоровевших - 177, а всего - 21,943 тыс., летальных случаев четыре, а за весь период - 345.

В Липецкой области подтвердились еще 156 диагнозов, а всего уже - 19,724 тыс. Новых выздоровевших - 274, а всего - 15,653 тыс., умерли за сутки - два пациента с коронавирусом, а всего уже - 348.

В Орловской области - еще 171 заболевший, а всего уже - 25,391 тыс. Новых выздоровевших - 153, а всего - 22,43 тыс., летальных случаев за сутки два, а с начала пандемии уже 319 пациентов не перенесли недуг.

В Тамбовской области - еще 157, а всего - 21,305 тыс. Новых выздоровевших - 294, а всего - 19,616 тыс., умерли за сутки три пациента с коронавирусом, а за весь период пандемии - 247.

О том, как к вакцинации от коронавируса готовятся на воронежских предприятиях, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков