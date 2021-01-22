Вакцина в рабочем в порядке В воронежских компаниях по-разному призывают к добровольным прививкам

Крупные воронежские производства планируют начать массовую прививочную кампанию среди сотрудников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в коллективах. Как выяснил “Ъ-Черноземье”, большинство компаний проводят ознакомительные мероприятия, а вакцинироваться сотрудникам предлагают преимущественно на добровольной основе. Однако есть иные случаи: работникам воронежского «ЖБИ-2» генеральный директор Александр Полянских приказал записаться в очередь на вакцинацию, а в случае отказа можно ожидать «соответствующих решений». На предприятии объяснили действие руководства «заботой о здоровье» сотрудников.

Вчера в публичном доступе оказался приказ главы воронежского ООО «ЖБИ-2» (управляет заводом железобетонных изделий, занимается девелоперской деятельностью) Александра Полянских о вакцинации сотрудников. В нем указывается на необходимость в качестве профилактических мер «начальникам цехов и отделов обеспечить очередь на вакцинацию от коронавируса».

В случае отказа от вакцинации оставляю за собой право принимать соответствующие решения», — указано в документе, датированном 18 января.

Вчера на предприятии сообщили “Ъ-Черноземье”, что «призыв к вакцинации сотрудников продиктован заботой об их здоровье, а также стремлением обеспечить бесперебойную работу завода в это экономически сложное время»: «Среднии возраст большинства работников ЖБИ-2 — от 40 до 60 лет, что автоматически переводит их в высокую зону риска по заболеваемости COVID-19. Не стоит сбрасывать со счетов зимнее время года. Массовая заболеваемость на заводе означает для нас временную остановку предприятия в связи с невысокои численностью сотрудников, продиктованнои в том числе и сезонностью, — около 500 человек. По понятным причинам остановка означает срыв обязательств по поставкам продукции, по выплате зарплаты, налогов в бюджеты всех уровнеи. Это недопустимо».

В случае отказа сотрудников от вакцинации руководством будет принято решение о введении дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса, уточнили “Ъ-Черноземье” на заводе.

“Ъ-Черноземье” опросил представителей других крупных местных предприятий о планах по вакцинации сотрудников. Заместитель генерального директора «Домостроительного комбината» Оксана Красных заверила, что прививочная кампания на предприятиях холдинга началась в начале текущей недели и носит «исключительно добровольный характер».

Пресс-секретарь «Воронежсинтезкаучука» (входит в холдинг «Сибур») Елена Новикова сообщила, что массовая вакцинация сотрудников от COVID-19 запланирована на «ближайшие недели». При этом она «будет проводиться исключительно на бесплатной и добровольной основе». Ранее пресс-служба «Сибура» сообщала, что среди сотрудников холдинга желающих привиться «достаточно много».

«В Воронежском центре ракетного двигателестроения уже стартовала кампания по вакцинации сотрудников от COVID-19, — прокомментировали “Ъ-Черноземье” в КБХА. — Она проводится в соответствии с требованиями "Порядка проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению", утвержденными Минздравом РФ. Согласно п. 6 данного порядка вакцинация проводится на добровольной основе. До работников предприятия также доведены все остальные требования порядка вакцинации. На основе составленных списков сотрудников, изъявивших желание сделать прививку «Гам-КОВИД-Вак», проведением вакцинации занимается профильное медицинское учреждение "Медсанчасть-97" ФМБА РФ».

В Центрально-Черноземном отделении Сбербанка рассказали, что на данный момент вакцинация на территории подразделений не производится. «Руководство ЦЧБ понимает и поддерживает необходимость вакцинации для скорейшей стабилизации ситуации с пандемией. В банке с уважением относятся к решению каждого сотрудника. Это осознанный личный выбор», — добавили в банке.

Партнер юридической компании «Мазепин и партнеры» Евгений Мазепин напомнил, что в Трудовом кодексе РФ «существует определенный перечень работ, для выполнения которых работодатель вправе требовать обязательной вакцинации»: «К таким относят работы с грунтом, лесозаготовка, заготовка, хранение и обработка продуктов животноводства и иной сельскохозяйственной продукции, убой скота, больного инфекциями, отлов и содержание бродячих животных, обслуживание канализационных сетей, медицинские специальности, работы с кровью, образовательную деятельность и иные. Отказавшемуся от обязательной вакцинации может быть отказано в допуске к указанным работам».

Однако в списке обязательных вакцина "Спутник V" не содержится, а значит, при отказе от данной прививки работодатель не может ссылаться на указанную норму как на основание для увольнения», — уточнил юрист.

Воронежский правозащитник Наталья Звягина усматривает в приказе гендиректора ЖБИ-2 злоупотребление должностными полномочиями. А любое незаконное требование работники имеют право не исполнять, напомнила госпожа Звягина.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, на протяжении января в регионе продолжают регистрироваться показатели заболеваемости до 395 случаев в сутки. В возрастных группах вирусу больше всего подвержены граждане 40–65 лет (51%) и 18–39 лет (29%). Среди профессиональных групп наиболее подвержены инфицированию работники здравоохранения, офисов, банков, работники транспортной сферы. Однако неработающие и «неорганизованное население» составляет 48% от числа зарегистрированных случаев.

По информации областного департамента здравоохранения, в регионе работает 51 пункт вакцинации и 73 прививочных кабинета. В начале следующей недели планируется прививать 4380 человек в день. К 1 февраля количество пунктов вакцинации должно увеличиться до 123 (145 кабинетов), чтобы прививать порядка 8300 человек в день.

Ирина Лобанова, Андрей Цветков