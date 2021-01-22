Гран-при «Золотого орла» получил «Блокадный дневник» Зайцева

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главную награду премии «Золотой орел». Также в номинации были представлены «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Церемония вручения прошла на Мосфильме.

«Для меня это полная неожиданность <…> Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины... Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино»,— сказал режиссер картины (цитата по «РИА Новости»).

Лауреаты премии:

лучшая режиссура — Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»);

— Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»); лучший сценарий — Андрей Зайцев («Блокадный дневник»);

— Андрей Зайцев («Блокадный дневник»); лучшая женская роль — Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»);

— Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»); лучшая мужская роль — Юрий Борисов («Калашников»);

— Юрий Борисов («Калашников»); лучший телевизионный сериал — «Триггер»;

— «Триггер»; лучший мини-сериал (до 10 серий) — «Одесский пароход»;

— «Одесский пароход»; лучший анимационный фильм — «Хозяйка Медной горы»;

— «Хозяйка Медной горы»; лучший неигровой фильм — «Пространство стиха: Борис Слуцкий»;

— «Пространство стиха: Борис Слуцкий»; лучшая операторская работа — Игорь Гринякин («Союз спасения»);

— Игорь Гринякин («Союз спасения»); лучшая музыка к фильму — Юрий Потеенко («Доктор Лиза»);

— Юрий Потеенко («Доктор Лиза»); лучшие визуальные эффекты — Film Direction FX («Союз спасения»);

— Film Direction FX («Союз спасения»); лучший зарубежный фильм — «1917» (реж. Сэм Мендес);

— «1917» (реж. Сэм Мендес); почетный приз за вклад в искусство — режиссер Светлана Дружинина.

Картина «Блокадный Ленинград» повествует о событиях февраля 1942 года, разворачивающихся в Ленинграде. Сценарий основан на воспоминаниях блокадников. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Картина должна была выйти в прокат в мае, к 75-летию Победы, но из-за пандемии выход был перенесен на 27 января 2021 года, годовщину снятия блокады Ленинграда. В октябре 2020 года фильм получил гран-при ММКФ.

Андрей Зайцев о картине — в в интервью журналу “Огонек” «"Стихи Берггольц спасали людей от смерти"».