От «Союза» нету спасения

В Первом павильоне «Мосфильма» прошла 19-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом 2020 года академики назвали «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, в прошлом году уже удостоившийся главного приза Московского международного кинофестиваля. Лидером по количеству наград стал «Союз Спасения» Андрея Кравчука.

Открывало церемонию выступление министра культуры Ольги Любимовой, которая поблагодарила кинематографистов за то, что в таком сложном 2020 году они продолжали работать и совместными усилиями сохранили отечественный кинопрокат. Отдельное «спасибо» она сказала также врачам, которым было посвящено трогательное черно-белое видео, сопровождавшееся песней в исполнении Полины Агуреевой. А главный врач Первой градской больницы Алексей Свет даже вручал первую награду — за лучший неигровой фильм. Она досталась ленте Виктора Ткачева «Пространство стиха. Борис Слуцкий». На этом новая ковидная реальность была позабыта, и церемония покатилась по традиционным, патриотическо-историческим рельсам.

«Блокадный дневник», в котором страшная ленинградская зима 1942 года изображена с невиданным прежде в российском патриотическом кино натурализмом, претендовал на «Золотого орла» в шести номинациях, из которых победил в трех. Помимо главного приза, Андрей Зайцев получил награду за лучший сценарий, в основу которого он положил «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также дневники Ольги Берггольц и ее автобиографическую повесть «Дневные звезды». «Золотой орел» достался также исполнительнице главной роли Ольге Озоллапиня, которая произнесла самую длинную и взволнованную речь вечера, рассказав о том, что роль досталась ей далеко не сразу, а съемки превратились в череду моральных и физических испытаний, за которые она тем не менее горячо поблагодарила режиссера и всю съемочную группу.

Главным «тяжеловесом» церемонии, однако, был «Союз Спасения» с его как никогда актуальным месседжем о том, что бунтовать в России — занятие довольно безнадежное. Спродюсированная Первым каналом историческая драма о декабристах была выдвинута в 14 номинациях, в том числе за лучший фильм. Одна из них даже вызвала небольшой скандал накануне церемонии: самопровозглашенное «Сообщество российских кинокомпозиторов» написало президенту Национальной академии кинематографических искусств и наук России Владимиру Наумову открытое письмо, в котором выражало недоумение, что фильм претендует на награду в категории «лучшая музыка». По мнению авторов письма, композитор Дмитрий Емельянов не сочинил оригинальную партитуру, а неловко переработал произведения других авторов. Конечно, на голосование это письмо повлиять уже не могло, и все же «Золотой орел» за музыку к фильму получил другой номинант — Юрий Потеенко («Доктор Лиза»).

«Союз Спасения», впрочем, остался не в обиде и унес рекордные семь наград: за лучшую мужскую роль второго плана (Александр Домогаров), операторскую работу, визуальные эффекты, костюмы, грим, работу звукооператора и художника-постановщика.

На этом фоне объявление приза за лучшую режиссуру прозвучало даже несколько неожиданно: его получил Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!». Награда стала единственной для картины, выдвигавшейся в пяти номинациях.

«Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино достался Юрию Борисову, сыгравшему изобретателя АК-47 в биографической драме «Калашников» Константина Буслова. Получая награду, он скромно отметил, что победил только потому, что Александр Петров (номинированный за главную роль в еще одном байопике, «Стрельцов») не смог присутствовать на церемонии, так как снимается в новом фильме. Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Мария Аронова, сыгравшая в картине Жоры Крыжовникова «Лед-2».

В телевизионных номинациях самым интересным, но, пожалуй, не слишком удивительным было то, что Академия в этот раз полностью проигнорировала стриминговые сервисы, хотя именно на них выходили самые заметные отечественные сериалы прошлого года. Награды разделили проекты Первого канала и «России»: лучшим сериалом стал психологический триллер «Триггер» Александры Ремизовой, а лучшим мини-сериалом — снятая Сергеем Урсуляком экранизация миниатюр Михаила Жванецкого «Одесский пароход». Максим Матвеев, который по доброй традиции «Золотого орла» претендовал сразу на две актерские награды (за лучшую мужскую роль в кино и на ТВ), унес приз за свою работу в «Триггере». В номинации «лучшая женская роль на ТВ» победила Светлана Немоляева, сыгравшая в еще одном сериале Первого канала — комедии «Дипломат».

Почетную награду за вклад в российский кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.

Юлия Шагельман