Импорт сыра некисло вырос

Поставки цельномолочной продукции в Россию в 2020 году достигли максимума после введения продуктового эмбарго. Так, импорт сыров и творога увеличился на 14%, до 316 тыс. тонн, а питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов — на 16%, до 442 тыс. тонн в год. Основной вклад внесли поставщики из Белоруссии, которые стали сокращать ввоз биржевого сырья в пользу готовой продукции. Для российских производителей это означает усиление конкуренции.

Импорт цельномолочной продукции в РФ по итогам прошлого года стал рекордным после введения в 2014 году продуктового эмбарго, следует из презентации Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Так, поставки питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов выросли на 16%, до 442 тыс. тонн год к году. Импорт сыров и творога увеличился на 14%, до 316 тыс. тонн, сливочного масла — на 7%, до 129 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году в Россию было ввезено 80,7 тыс. тонн кисломолочных продуктов, 321 тыс. тонн сыров и творога и 126 тыс. тонн сливочного масла.

Основным поставщиком в категории остается Белоруссия. Как следует из данных «Союзмолока», на страну пришлось 87,3% импорта молока, сливок и кисломолочных продуктов, 84% — поставок сыров и творога и 60,5% — сливочного масла. Активным поставщиком последнего также стала Новая Зеландия. Динамика в категории в том числе объясняется начавшейся в 2019 году борьбой с фальсификатом, из-за чего на российском рынке образовался недостаток молочных жиров. Тогда, в частности, была запущена система электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора «Меркурий».

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов объясняет рост импорта готовых молочных продуктов прежде всего перераспределением экспорта Белоруссии. Ранее страна активно ввозила в РФ сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ), но в 2020 году переориентировала эти товары на дальнее зарубежье в том числе из-за роста привлекательности валютных контрактов. В результате, по данным «Союзмолока», импорт СОМ в Россию сократился на 35%, до 58 тыс. тонн, СЦМ — на 29%, до 29 тыс. тонн. Кроме того, роль могла сыграть стабильность цен на белорусское сырье — на фоне общей волатильности цены на сыр из страны держались на протяжении восьми месяцев, добавляют в Valio.

Гендиректор крупного производителя и дистрибутора сыров «Фудлэнд» Максим Поляков указывает, что спрос на молочные продукты в прошлом году в целом вырос в том числе из-за закрытия границ, когда состоятельные россияне остались дома, для отпусков выбирались местные курорты, а также переключения потребителей на готовку дома.

Кроме того, был всплеск закупок со стороны заведений общепита после снятия ограничений, указывает он. По словам господина Белова, рост спроса привел и к увеличению внутреннего производства. Так, выпуск сыров в РФ за 2020 год вырос на 4,6%, до 565 тыс. тонн, сливочного масла — на 3,5%, до 279 тыс. тонн. Производство питьевого молока и кисломолочных продуктов осталось почти на уровне прошлого года — 8,2 млн тонн.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отметили рост продаж молочных продуктов из Белоруссии, в основном под собственными торговыми марками в «Пятерочке», а также расширение ассортимента категории в «Перекрестке» за счет Аргентины и Швейцарии. У «Магнита» доля импорта выросла не более чем на 1% также за счет Белоруссии. Во «Вкусвилле» говорят, что продажи иностранных сыров в 2020 году выросли на 37%, в том числе за счет новых поставщиков из Швейцарии, Аргентины, Уругвая, Сербии и пр. Оборот импортной молочной продукции в «Азбуке вкуса» увеличился на 25%, лидерами роста стали швейцарские сыры.

По словам господина Белова, увеличение импорта готовых молочных продуктов осложнит конкуренцию для российских игроков, особенно в категории сыров, тем более что на рынке заявлено и готовится к вводу большое количество крупных проектов.

Белорусское производство сыров ориентируется прежде всего на российский рынок, и с учетом значительных мощностей в республике давление со стороны поставщиков из страны останется и в 2021 году, ожидает Максим Поляков. В Valio добавляют, что ряд игроков также ожидают роста закупочных цен на сырье.

Анатолий Костырев