Генсек ООН призвал Россию и США как можно скорее продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Россию и США действовать оперативно, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Ключевой американо-российский договор истекает 5 февраля.

«Генеральный секретарь приветствует решение США о том, что они будут стремиться к продлению ДСНВ на пять лет, так же как и подтверждение со стороны России намерения продлить его на пять лет»,— сказал господин Дюжаррик журналистам (цитата по ТАСС).

После продления договора генсек ООН призвал стороны перейти к выработке новых мер по контролю над вооружениями. «Пятилетний срок не только позволит продлить вызывающий доверие механизм контроля над двумя крупнейшими арсеналами ядерного оружия, но также даст время для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями»,— добавил Стефан Дюжаррик.

На продлении СНВ-3 на максимальный срок — пять лет — настаивала Москва. Эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. 21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях. В ходе своей предвыборной программы господин Байден обещал продлить договор, подписанный в 2010 году, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

О решении Белого дома — в материале “Ъ” «"За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию"».