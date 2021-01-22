Кипр разрешил въезд туристов из всех стран с 1 марта

Власти Кипра сняли (.pdf) ограничения на авиасообщение с 56 странами мира, в том числе с Россией. Въезд туристов из всех стран будет возможен с 1 марта.

Все страны, с которыми Кипр имеет авиасообщение, разделены на несколько категорий: «зеленую», «оранжевую» и «красную». Туристам, прибывающим на остров из стран «зеленой» зоны, не нужно иметь при себе результаты теста на коронавирус COVID-19. Туристы из «оранжевой» зоны должны будут при прибытии на Кипр иметь отрицательный тест. Туристы из «красной» зоны будут обязаны сдавать тест как перед полетом на Кипр, так и по прибытии.

Россия пока относится к «красной» категории стран. Список стран той или иной зоны может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 28 августа Кипр открыл свои границы для определенных категорий граждан. Въехать могли обладатели гражданства, вида на жительство или специального разрешения от правительства, а также члены их семей. При прибытии также был обязателен тест на COVID-19.

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