Александр Пошивай назначен замглавы Минтранса

Как и предполагал “Ъ”, Александр Пошивай, занимавший пост главы Росморречфлота, назначен заместителем министра транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин 21 января. Документ есть в распоряжении “Ъ”, он пока не опубликован на сайте правительства.

На этой должности господин Пошивай сменил Юрия Цветкова, покинувшего министерство 12 января. В свою очередь распоряжением правительства от 21 января новым главой Росморречфлота назначен гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев.

В Росморпорте “Ъ” сообщили, что господин Лаврищев приступит к работе в новой должности со следующей недели. ВРИО гендиректора Росморпорта будет Александр Смирнов.

Подробнее о перестановках в Минтрансе читайте в публикации “Ъ” «Воде меняют капитанов».