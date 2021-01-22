Московским рестораторам подбирают меры поддержки

Московские власти предложили отменить или снизить НДС для ресторанов. Заместитель мэра Владимир Ефимов сообщил агентству «РИА Новости», что мэрия обратилась с таким предложением в правительство, и, по его словам, Минэкономики идею поддержало. Столичное руководство считает, что общепит — одна из самых пострадавших отраслей во время пандемии, и ситуация в 2021 году останется сложной. Поэтому снижение налогов могло бы поддержать отрасль.

Поможет ли такая мера ресторанам? Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров пояснил, что освобождение от части налогов, прежде всего, стимулирует бизнес выйти из тени. Если такую меру не принять, многие заведения просто разорятся:

«Незаметно прошло объявление Федеральной налоговой госслужбы об отраслевом проекте по обелению предприятий питания. Не секрет, что не все принимают карты, пробивают чеки по кассам. Если сейчас все вывести из тени, то нужно повысить цены во всех ресторанах примерно в два-два с половиной раза. Это загубит отрасль. Цены не повышались с начала 2020 года. Мы говорили о том, что у нас будет сложная ситуация в октябре-ноябре, надеялись, что в декабре станет легче, и мы сможем отработать.

Первый зимний месяц всегда кормил, но в связи с ограничениями наложился серьезный отпечаток.

Для нас январь очень тяжелый, приходится платить налоги, возвращать все долги. Везде идет сокращение штата, перераспределение, кто-то отдает помещение в аренду, кто-то — свой бизнес, кто-то, вообще, уходит. Нам необходимо все согласовать с Минпромторгом, Минэком, Федеральной налоговой службой и Минфином, чтобы система нормально заработала».

С 2019 года правительство повысило ставку НДС. Сейчас этот налог — один из главных источников доходов бюджета. Например, только за счет внутреннего НДС без учета экспорта в 2020 году планировалось собрать 4,5 трлн руб. При этом налог на добавленную стоимость взимается в пользу федерального бюджета. Именно поэтому инициатива московских властей в текущем виде, скорее всего, обречена, рассказала “Ъ FM” руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина:

«В принципе снижение налогов на потребление сейчас было бы крайне уместно с точки зрения стимуляции хоть какой-то экономической активности. Но, к сожалению, я боюсь, что такая мера не пройдет, потому что, конечно, НДС — это федеральный налог и решение о его судьбе принимаются на федеральном уровне. Кроме того, история еще не знала таких прецедентов, чтобы в одном отдельном регионе для отдельно взятых видов деятельности какой-то налог был отменен, потому что это тут же за собой повлечет целую волну негодования — мол, почему только в Москве, а не во всех регионах? Мне кажется, что при всей благой идее подстегнуть бизнес, к сожалению, у нее практически нет шансов на реализацию.

Тем не менее отчаиваться, мне кажется, не стоит, потому что в принципе в Москве существует достаточно много других способов стимулировать бизнес. У столицы есть полномочия по налогам на имущество, торговым сборам, каким-то дополнительным льготам на аренду, она может давать льготы по своей части налога на прибыль. То есть что-то власти могли бы предложить. Рестораторы, конечно, не являются основными донорами бюджета страны, но Москвы вполне. Столица в основном живет за счет услуг, в том числе торговли, общественного питания.

Нельзя сказать, что целиком, но общепит, развлечения и торговля всегда были существенной составляющей московского бюджета.

Чем лучше этим отраслям, тем лучше экономике. Для федерального, конечно, ресторанный бизнес — это капля в море, это не настолько значимый сектор, чтобы кто-то напрягался».

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Примерно полгода назад московские власти выступали с идеей снизить ставку НДС для ресторанов с 20% до 10%. Но об отмене налога речь тогда не шла.

Сергей Гусев