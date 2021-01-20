Ресторанный бизнес впал в «депрессию»

В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе. Это на треть больше, чем в 2019-м. Например, пандемийный 2020-й не пережили гастробар Grizzly на Мясницкой, Humans Seafood Bar на Патриарших прудах и From Rome to Home на Садовом кольце. Как следует из отчета консалтинговой компании JLL, сети также закрывали заведения, в их числе «Шоколадница», «Чайхона №1» и Prime. В итоге на центральных торговых улицах Москвы вакантно более 15% помещений — это максимум за пять лет.

Ситуация останется непростой и для рестораторов, и для владельцев недвижимости еще как минимум полгода, рассказал “Ъ FM” руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев: «Наверное, наиболее тяжелая ситуация была в туристических локациях — рестораторы уходили. Мы ожидаем, что первое полугодие все равно будет довольно сложным.

Наверное, какая-то активизация с точки зрения и ресторана, и рынка стрит-ритейла в целом произойдет во втором полугодии 2021 года.

Будут открываться новые концепции, этому будет способствовать скорректировавшиеся в сторону снижения арендные ставки.

Уже за 2020 год ставки просели, в зависимости от локаций, от 5 до 20%. Это только запрашиваемые арендные ставки. Понятно, что собственники помещений готовы идти навстречу, иногда предоставлять дополнительный дисконт. И мы ожидаем, что еще в течение ближайшего квартала-двух ставки по-прежнему будут двигаться в сторону снижения. Поэтому за счет снижения арендных ставок, за счет некоторой активизации спроса, которую мы ожидаем ближе к середине года, и увеличится спрос на рынке стрит-ритейла и ресторанов, в том числе».

Как изменится московский ресторанный бизнес в 2021 году? Руководитель агентства «РестКонсалт», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал “Ъ FM”, что заведения общепита продолжат покидать бизнес-центры и окраины города, а интересные новые проекты, скорее всего, будут возникать в традиционных локациях в самом центре Москвы.

«Места будут заниматься где-то новыми игроками, где-то старыми, по той причине, что ресторан построен, в него вложены огромные деньги, и перестраивать эту площадку уже нерентабельно. Какого-то всплеска мы точно не ждем. Все-таки депрессия сохраняется, и считается, что ресторанный бизнес сейчас нерентабелен.

Если же говорить о ценовой политике ресторанов, то стоит отметить, что, с одной стороны, платежеспособность потребителя упала, и надо опускать цену, уходить в более демократичные форматы. Но с другой стороны, цены на продукты, на алкоголь повышаются. И из-за этой “вилки” не думаю, что будет какое-то глобальное падение цен. В лучшем случае они сохранятся на старом уровне. Будет открываться больше демократичных заведений, потому что средний ценовой формат сейчас мало востребован.

Кризис показал, что очень хорошо работает именно самый центр Москвы.

Будет пересмотр политики рестораторов именно в эту сторону. Из бизнес-центров будут уходить, и новые рестораны не будут туда заходить. Тот тренд, который пошел на освоение “спальников” в прошлом году, скорее всего, остановится. А площадки в центральных местах даже, возможно, подорожают.

При этом 2021-й — плохой год для начала проекта, потому что ресторанный бизнес сегодня непредсказуем. Все очень сильно ошиблись. Когда закончился локдаун, все посчитали, что уже все хорошо и вложили деньги, взяли кредиты, потратились на то, что потом пропало. То есть люди потеряли огромные деньги. Второй раз такого позитива уже, наверное, не будет. От 2021 года пока никто ничего позитивного не ждет», — отметил Сергей Миронов.

По данным JLL, в 2020 году также открывались новые рестораны и кафе, но закрылось в полтора раза больше.

Сергей Гусев