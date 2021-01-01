Чаевые выпишут из чеков

Российским кафе и ресторанам больше нельзя включать чаевые в чек без согласия клиента. Правила вступили в силу в новом году. При этом во время пандемии посетители заведений стали чаще переводить небольшие суммы за обслуживание официантам на карту. Как меняется в России культура чаевых? Расскажет Андрей Загорский.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, теперь в чеках можно будет указывать только заказанные блюда из меню. Такое решение было принято для того, чтобы покончить с практикой, когда клиентов вводят в заблуждение по поводу того, сколько на самом деле стоят предоставленные им услуги. Впрочем, исключения возможны: плату официанту за обслуживание можно будет вносить в итоговый чек только с согласия клиента. И эта сумма, соответственно, будет считаться выручкой.

Как известно, во многих странах принято при оплате к сумме счета прибавлять примерно 10%. В России такая практика распространена в основном в престижных и дорогих заведениях. Именно этот сегмент бизнеса в первую очередь ощутит на себе негативные последствия решения Роспотребнадзора, полагает совладелец ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин: «Вообще, это скорее европейская или американская традиция, там отвертеться от этого невозможно. Мне просто не нравится, что такие вещи регламентирует Роспотребнадзор. Потому что если ресторан предлагает такую систему работы со своими гостями, это позиция ресторана, его внутренние правила. Пострадают, конечно, так скажем, дорогие и модные заведения».

К чаевым привыкли и официанты многих более бюджетных ресторанов. Для большинства из них финансовое поощрение от посетителей заведений — это существенное дополнение к довольно низкой зарплате. А с введением нового правила многие клиенты, которые раньше предпочитали «рассчитаться красиво», могут либо вовсе перестать давать чаевые, либо значительно сократить их, считает администратор ресторана «Шатер» Елена: «Честно признаться, это большая статья нашего дохода. Нам это не нравится, гостей будет меньше, и чаевых будет меньше. Это не очень хорошо, как, в принципе, вся ситуация, которая сейчас происходит.

Если бы все осталось как прежде, было бы лучше».

Впрочем, в ситуацию вносит коррективы сама жизнь — на этот раз в виде пандемии коронавируса. Люди стараются не касаться наличных денег и минимизировать физические контакты с окружающими. Поэтому все большее распространение получают электронные чаевые. Об этом “Ъ FM” рассказала совладелица сети кафе здорового питания «Рецептор» Надежда Пак: «Многие гости приходят с запросом оставить чаевые по QR-коду, например. Мы у себя внедрили такую систему, когда направляешь просто экран телефона на QR-код и можешь оставить столько, сколько считаешь нужным. Что касается переводов на карту, не все готовы оставить свои персональные данные, потому что, как правило, это номер карты, номер телефона».

Насколько популярны сервисы электронной оплаты среди гостей ресторанов Читать далее

Рестораторы утверждают, что рынок безналичных чаевых растет на 15% в год. Даже после окончания пандемии этот тренд, скорее всего, продолжится, полагает председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Привычка — очень великий мотиватор. До этого если у вас не было этой привычки, было 100-200 руб. в кармане, вы их и положили. А когда у вас появилась привычка и, главное, сервис, который не требует от вас даже задумываться, сняли ли вы 100 руб. и есть ли у вас в кармане лишних 100 руб. наличными, то вы остаетесь в этом сервисе, пользуетесь им».

В России существуют несколько платформ для перевода онлайн-чаевых — это, в частности, SberTips от Сбербанка, CloudTips от Тинькофф-банка и сервис от Etiquette и MasterCard. Не так давно сервис безналичных чаевых также запустила платежная система «Мир».

Анна Никитина