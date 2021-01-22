Бывшему адвокату экс-главы полиции Первоуральска дали три года колонии за присвоение взятки

Первоуральский городской суд приговорил к трем годам колонии общего поселения Елену Гончарову, бывшего адвоката экс-главы полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом “Ъ-Урал” рассказал адвокат госпожи Гончаровой Константин Акулич. Она была признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, ее на два года лишили права заниматься профессиональной деятельностью.

Судом установлено, что в период с 12 по 19 апреля 2016 года госпожа Гончарова получила от неких Королева и Мальчикова 1 млн руб. в качестве взятки Олегу Грехову для прекращения или переквалификации на более мягкий состав уголовного дела в отношении них. При этом осужденная, нарушив обещание, присвоила деньги себе.

Константин Акулич считает дело сфабрикованным, а на приговор суда будет подана апелляционная жалоба. «Это первый случай в моей практике, когда прокуратура поддерживает взяткодателей и помогает им возвращать денежные средства, являющиеся предметом взятки, а более того, указанные лица признаются потерпевшими и получают в том числе право знакомиться с материалами уголовного дела», — рассказал адвокат.

Он также отметил, что на протяжении расследования Елену Гончарову склоняли к даче ложных показаний в отношении Олега Грехова, одновременно пытаясь отстранить ее от его защиты и «сформировать третий эпизод преступной деятельности ее доверителю». «Именно отказ в даче показаний в отношении клиента защита считает причиной фабрикации уголовного дела в отношении Гончаровой и последующее вынесение столь сурового приговора», — добавил Константин Акулич.

Напомним, Олег Грехов был задержан утром 8 ноября 2018 года оперативниками УФСБ по Свердловской области. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подробности дела не разглашаются, а заседания суда проходят в закрытом режиме из-за «грифа секретности».

Ранее сообщалось, что речь идет об уголовном деле, связанным с прослушиванием телефонных разговоров Евгения Ройзмана (в 2013-2018 годы мэр Екатеринбурга). На тот момент Олег Грехов курировал секретное подразделение ГУ МВД по Свердловской области — службу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов). В 2015 году он был переведен в Первоуральск. В июне 2019 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Олега Грехова — якобы он в 2017 году получил взятку 900 тыс. руб. от некоего Мирасова.