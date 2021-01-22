СКР возбудил уголовное дело после взрыва с двумя погибшими в Татарстане

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту взрыва с двумя погибшими. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром на территории ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в Сармановском районе республики. В результате инцидента погибли двое рабочих 1971 и 1973 года рождения. Кроме того, пострадал мужчина 1973 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

Дело открыто по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» (ст. 217 УК РФ). «В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — отметили в СКР.

"Ъ-Казань"