В Татарстане проводится проверка по факту взрыва с двумя погибшими

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту взрыва с двумя погибшими. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Сам инцидент произошел сегодня утром на нефтяном предприятии «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево. В результате ЧП погибли два человека, еще один получил травмы. По данным ведомства, в ходе испытаний воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды.

На место ЧП выехала прокурор Сармановского района Татьяна Федоровская. «Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Причины и детали случившегося уточняются.

"Ъ-Казань"