Архбюро из Петербурга стало участником конкурса концепций спорткомплекса на месте СКК

Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» стало одним из участников конкурса на разработку концепций спорткомплекса на месте демонтированного в начале прошлого года СКК «Петербургский» и прилегающего к нему парка, сообщил представитель концессионера — ООО «СКА Арена». Среди других претендентов на победу — Asymptote Architecture (США), M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mntyl Oy, (Финляндия), Coop Himmelblau» (Австрия). Базовая концепция, разработанная ранее генпроектировщиком проекта — московской компанией «ГОРКА» (бывший «Горкапстрой»), также рассматривается инвестором, добавили в пресс-службе концессионера.

«В техническом задании к конкурсу мы достаточно жестко сформулировали ряд условий. Например, просили архитекторов предлагать только те решения, которые возможно реализовать при уже запроектированном основании и его несущей способности, а также без значительных изменений внутренних планировочных решения или высоты арены. Были сомнения, что такие рамки отразятся на творческой составляющей, но презентации показали обратное»,— отметил генеральный директор ООО «ГОРКА» Алексей Сидоренков.

Руководитель компании концессионера Алексей Флегантов добавил, что явного лидера конкурса презентации не определили: до 20 февраля основная задача для заказчика просчитать все возможные эксплуатационные и экономические параметры концепций, определить сколько времени займет реализация того или иного решения. Только после этого организатор сможет назвать победителя и проект, градостроительный облик которого будет вынесен на обсуждение.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что комиссия по землепользованию и застройке по обращению ООО «СКА Арена» увеличила допустимую высоту здания до 60 м — оно будет в 1,5 раза выше, чем демонтированный СКК. В настоящее время проект нового спорткомплекса высотой 53,7 м без учета антенн, стоимость реализации которого оценивается в 37 млрд рублей, находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе — инвестор ожидает получить заключение уже к 29 января.

Подробнее о проекте строительства нового спорткомплекса на месте СКК — материале “Ъ-СПб” «"СКА Арена" берет высоту».

Мария Кузнецова