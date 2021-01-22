«СКА Арена» берет высоту

Спорткомплекс на месте бывшего СКК «Петербургский» станет в 1,5 выше, чем его предшественник: комиссия по землепользованию и застройке по обращению концессионера, ООО «СКА Арена», увеличила допустимую высоту здания до 60 м. По проекту, который в настоящее время находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, конструктивная высота спорткомплекса составляет почти 54 м, без учета антенн и оборудования. Эксперты обеспокоены тем, что новое спортивное сооружение может не вписаться в существующий ландшафт. Вместе с тем его внешний облик еще не определен — концепции фасадов, разработанные участниками международного конкурса, будут представлены «СКА Ареной» в ближайшие дни.

Вчера стало известно, что комиссия по землепользованию и застройке одобрила увеличение высотности спорткомплекса, который к 2023 году должен появиться на месте СКК «Петербургский», обрушившегося во время «плановых работ по демонтажу» в начале прошлого года. Соответствующее обращение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства планируемого спортивного комплекса на территории земельного участка 80 на проспекте Юрия Гагарина в части увеличения высоты до 60 м в начале сентября подал концессионер проекта — ООО «СКА Арена». Об этом сообщил “Ъ” главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев. Заседание состоялось 20 января, на нем члены комиссии приняли решение поддержать заявителя. В КГА уточнили, что максимальная базовая высота на территории города в Правилах землепользования и застройки составляет 40 м, с возможностью ее увеличения при прохождении установленных процедур согласования.

В «СКА Арена» рассказали “Ъ”, что конструктивная высота арены составляет 53,7 м без учета установленных на ней антенн. Эти параметры отображены в проектной документации, направленной осенью прошлого года на рассмотрение в Главгосэкспертизу. Концессионер сообщил “Ъ”, что ожидает получить заключение ведомства в срок до 29 января 2021 года, после чего приступит к реализации проекта строительства спорткомплекса к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Сметная стоимость проекта составляет 37 млрд рублей, 10 млрд из которых будут направлены из бюджета. Глава экспертной группы комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Александр Карпов отметил, что здание спорткомплекса высотой 60 м вызывает у него опасения, поскольку оно может не вписаться в существующий ландшафт Московского района. «Однако, поскольку концепции еще не представлены, выводы делать рано. В любом случае, полагаю, проект должен быть вынесен на рассмотрение в Градсовет»,— добавил господин Карпов. При этом, по словам господина Григорьева, обращений от «СКА Арена» по вопросу согласования архитектурно-градостроительного облика будущего спортивного комплекса на данный момент в комитет не поступало.

Формально концессионер уже приступил к реализации проекта. Так, летом прошлого года компания получила в Госстройнадзоре Петербурга разрешение на реконструкцию двух кассовых павильонов площадью 750 кв. м каждый и высотой 5,4 м, где ранее располагались билетные кассы, находящиеся рядом со входом к СКК: впоследствии там расположатся детские спортивные секции.

Внешний облик СКК «Петербургский» пока не определен. В настоящее время инвестор проводит международный конкурс на выбор лучшей концепции фасада здания и парковой зоны, сообщили “Ъ” в «СКА Арена». В компании уточнили изданию, что в нем приняли участие пять компаний — российских и международных. Среди них петербургское архбюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», Asymptote Architecture, M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mantyla Oy, Coop Himmelb(l)au, а также московская компания «ГОРКА» (бывший «Горкапстрой»), генеральный проектировщик проекта, концепт которой был представлен в прошлом году. Конкурс проводится за счет внебюджетных средств. Представить концепции участников конкурса концессионер планирует в ближайшие дни.

Мария Кузнецова