Смольный разрешил увеличить высоту нового спорткомплекса на месте СКК до 60 метров

Власти Петербурга увеличили разрешенную высоту спорткомплекса на месте СКК «Петербургский» с 40 до 60 м, в соответствии с обращением концессионера — ООО «СКА Арена». Об этом сообщил глава экспертной группы комиссии ЗакСобрания по городскому хозяйству Александр Карпов.

В пресс-службе «СКА Арена» напомнили, что согласно параметрам проекта, направленного на рассмотрение в Главгосэкспертизу осенью прошлого года, конструктивная высота арены составляет 53,7 м, без учета установленных на ней антенн. В связи с этим компания подала обращение в КГА, которое было одобрено. Концессионер ожидает получить заключение от Главгосэкспертизы в срок до 29 января 2021 года, после чего приступит к реализации проекта строительства спорткомплекса к чемпионату мира по хоккею 2023 года со сметной стоимостью 37 млрд рублей, 10 млрд руб. из которых будут направлены из бюджета.

Новый спорткомплекс создается компанией «СКА Арена» на месте фактически демонтированного СКК «Петербургский» в рамках концессионного соглашения с городом.

Мария Кузнецова