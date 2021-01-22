Следователи из Екатеринбурга проверили место пожара в Богандинском, где погибли двое детей

Следователи и криминалисты из Главного управления криминалистики СКР в Екатеринбурге провели дополнительный осмотр квартиры в поселке Богандинском Тюменской области, где во время пожара погибли два ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского СКР.

По версии следствия, 18 января мать оставила мальчиков 2016 и 2020 годов рождения одних в квартире одноэтажного дома, закрыв входную дверь на замок, а сама ушла в магазин. Через несколько минут соседи увидели идущий из квартиры дым и вызвали сотрудников МЧС. Несмотря на оказанную детям первую помощь, их спасти не удалось — по предварительным данным, мальчики погибли от отравления углекислым газом.

Криминалистами изъяты предметы и вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая, электротехническая и судебно-медицинские экспертизы, детально изучены предполагаемый очаг пожара и обстановка в квартире. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, после пожара СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ирина Пичурина