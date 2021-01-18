Двое детей погибли при пожаре в Тюменской области

В Тюменской области в пожаре погибли двое детей 2016 и 2020 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры пожар произошел в одноэтажном жилом доме в поселке Богандинский Тюменского района. По предварительным данным, мать ушла в магазин и оставила детей в квартире с родственницей, возможно, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СКР) по Тюменской области, после возгорания детей эвакуировали из квартиры. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти их не удалось.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

За последнее время в Тюменской области произошло несколько инцидентов, связанных с гибелью людей в пожарах. Ранее “Ъ-Урал” писал, что вечером 22 декабря в деревне Петелино при пожаре погибли трое детей, которые находились дома одни. 25 декабря в пожаре в частном доме в Тобольске погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор поручил в течение месяца пересмотреть расчет компенсации затрат на подключение газа.

Михаил Мананников