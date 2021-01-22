Механизм регулирования цен набирает обороты

Желание правительства добиться снижения цен на продукты может обернуться дефицитом товаров. Запущенный механизм госрегулирования цен могут расширить - сейчас он применяется только для подсолнечного масла и сахара. Если это произойдет, продукты могут исчезнуть с полок в течение всего нескольких месяцев, предупредили опрошенные “Ъ FM” эксперты и игроки рынка. Впрочем, они же заявляют, что пока волноваться не о чем. Но прецедент уже создан: первыми, кто столкнулся с дефицитом, были небольшие ритейлеры. Через некоторое время после введения госрегулирования цен к ним перестал приходить товар из-за проблем на стороне дистрибьюторов. Увидят ли россияне пустующие полки в магазинах? И на сколько хватит запасов у производителей? Выяснял Глеб Силко.

Аппетит приходит во время еды — именно так эксперты продовольственного рынка восприняли сообщения о том, что госрегулирование цен могут с подсолнечного масла и сахара перенести на другие продукты. В Минсельхозе обратили внимание, что в январе за одну неделю цены на зерно и макароны подскочили на 8%.

На совещании там предупредили: если так пойдет и дальше, государству придется вмешаться. И, помимо уже перечисленных товаров, ведомство смотрит на картофель и яйца.

Забота о гражданах — дело похвальное. Но такими темпами недалеко и до возвращения советской плановой экономики, предупреждает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Если вы ограничиваете так, хорошо, будем продавать по такой цене, но продавцы, естественно, компенсируют выпадающие доходы, по их мнению, тем, что начинают потихоньку повышать цены на другие товары. Власти обращают внимание на другие товары, перечень товаров расширяется и дальше — больше.

Тогда это уже будет точно напоминать советскую плановую систему хозяйствования с директивным ценообразованием».

И это только одна из проблем. Гораздо более заметным для граждан будет дефицит. И он вполне может возникнуть, если госрегулирование покажется властям слишком заманчивым механизмом, предупреждают ритейлеры. Конкретный товар с полок может начать исчезать всего через несколько месяцев после того, как его стоимость окажется под контролем, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Государство включает регулирование без компенсации тех потерь, которые возникают в цепочке образования цены от производителя до полки. Соответственно, при наличии выпадающих доходов ни производителям, ни торговой сети фактически становится невыгодно заниматься продажей товара, в отношении которого включено государственное регулирование. Таким образом, будут вымываться какие-то категории товаров, что, соответственно, отразится на полках».

Сроки возникновения дефицита зависят от запасов, которые есть у сетей и производителей. Госрегулирование уже несколько недель действует в отношении масла и сахара, оно предусмотрено до апреля. “Ъ FM” решил узнать у производителей: какие у них есть запасы?

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев риска дефицита в отрасли вовсе не видит: «Объем бутилированного подсолнечного масла, которое потребляется внутри страны, в несколько раз меньше, чем объем произведенного масла. Поэтому говорить о каком-либо дефиците, наверное, некорректно. Мощности по бутилированию при этом не загружены в полном объеме, и мы выполняем все обязательства как по объемам, так и по уровню цены, мы обеспечиваем не только снижение тех цен, которые были выше 95 руб., но и сохранили те цены, которые были ниже на момент подписания соглашения».

О том же заявили производители сахара, отметив, что не допускают задержки продукции на складах.

Ритейлеры тоже сказали, что пока причин для дефицита нет. И возникнуть он может только при худшем из возможных сценариев.

Более того, пока и у правительства нет планов расширять госрегулирование, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков: «Трижды в неделю проводим совещания с профильными министерствами о том, как развивается ситуация с ценами на продукты, которые являются предметом мониторинга и предметом соглашения. И ни по одному из этих товаров нет какого-то желания вводить государственное регулирование по двум причинам. Первая: это эффект действия соглашения по сахару и маслу. А второе: все те, с кем мы работаем в правительстве, понимают риски и последствия государственного регулирования цен».

Впрочем, и до этого правительство о госрегулировании цен не задумывалось. Но на повышение стоимости продуктов обратил внимание Владимир Путин и поручил с проблемой разобраться. Выход был найден в максимально короткие сроки.

Пытаясь сыграть на опережение, некоторые игроки рынка начали сами добиваться стабилизации цен. Так, по данным “Ъ”, производители картофеля предложили ритейлерам продавать корнеплоды меньшего размера, назвав их товаром «эконом-класса». Они таким образом сэкономят на упаковке, а цена для потребителя снизится сразу на 15 – 20%.