Корнеплоды стабилизации

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса. Такая продукция, утверждают фермеры, для конечного потребителя будет на 15–20% дешевле.

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Об этом “Ъ” рассказал один из участников рынка и подтвердила руководитель аппарата союза Татьяна Губина. Она уточнила, что свои предложения отраслевая организация направила в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») и Союз независимых сетей (СНС).

Сейчас ритейлеры предъявляют строгие требования по калибровке для каждой партии, поэтому фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, уверена госпожа Губина. Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января. За год средние цены повысились на 40%, в том числе по причине снижения урожая. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

Татьяна Губина указывает, что цена на картофель справедливая: причина нынешнего роста — эффект низкой базы. Плодоовощной союз указывает, что за последние десять лет оптовая цена в целом увеличилась на 11%, а инфляция за это время составила 91%. Если такая тенденция сохранится, то высока вероятность сокращения производства картофеля в будущем из-за снижения маржинальности, предупреждает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Инициативу поддерживает крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь». Там отмечают, что реализация данного предложения позволит ввести в торговый оборот значительные объемы качественного картофеля, которые сейчас выпадают из него из-за нестандартного размера. Это позволит ограничить рост себестоимости продукта, уверены в «АФГ Националь». По оценкам источника “Ъ” на рынке, цена на картофель меньшего калибра на 15–20% ниже продукции крупной фракции в 50–70 мм.

В АКОРТ считают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок картофеля «экономкласса». По данным ассоциации, такого рода переговоры уже ведутся некоторыми ритейлерами. В СНС не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ” на рынке пояснил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оценить такие соглашения, заключаемые на уровне бизнес-объединений, как картельный сговор. «Поэтому недавние соглашения по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло заранее получали одобрение службы»,— объясняет собеседник. В ФАС не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. В Минсельхозе сообщили, что включение в ассортимент сетей картофеля калибром 33–55 мм позволит в том числе расширить предложение продукции для потребителей. Там подтвердили, что обратились в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу производителей.

В сети «Верный» не получали предложение производителей, но добавили, что реализуют картофель калибром 35–55 мм, который пользуется спросом у покупателей. В Metro Cash & Carry объяснили, что в большем объеме закупают картофель калибром более 55 мм. В «О’кей» сообщили, что в сеть с таким предложением обратились три поставщика, но договоры с ними заключать не стали.

Снижение урожая может спровоцировать рост зарубежных поставок. По данным ИКАР, в сентябре—ноябре импорт картофеля вырос с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько указывает, что цифры кажутся незначительными, но речь идет о периоде в течение сезона, когда обычно хватает российского картофеля. И цены в этом году на импортный картофель были высокими из-за девальвации рубля. В ИКАР ожидают высокие объемы импорта в феврале, что вызывает дальнейший рост цены. В пресс-службе сети «Верный» подтвердили, что картофель из Египта появится в сети в феврале и будет вдвое дороже отечественного. Сеть планирует также увеличить объемы закупки, добавили в пресс-службе «Верного».

Алексей Полухин