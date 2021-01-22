Александр Овечкин нашел контакт на свою голову

В центре первого скандала, связанного с выполнением антикоронавирусного протокола в НХЛ, оказались один из фаворитов сезона, «Вашингтон Кэпиталс», и квартет его российских игроков во главе с Александром Овечкиным. За несоблюдение регламента безопасности (речь идет об общении без защитных масок) им запрещено в течение некоторого времени тренироваться и играть. Для «Вашингтона», также оштрафованного на $100 тыс., отсутствие четверки отечественных легионеров будет колоссальной потерей.

Национальная хоккейная лига объявила о санкциях, примененных ею к клубу «Вашингтон Кэпиталс». Он оштрафован на $100 тыс., а четыре его игрока будут «недоступны для игр и тренировок». Эта четверка — российские хоккеисты.

В перечень наказанных попали вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

В сообщении НХЛ сказано, что причиной наказания явились «социальные взаимодействия между членами команды, которые находились в плотном контакте и при этом не носили защитные маски».

Из заявления «Вашингтона», подчеркнувшего, что его персонал предпринимал «колоссальные усилия» по «обеспечению безопасности игроков», и выразившего «разочарование» их поведением, следует, что общение происходило в «комнате отеля». Антикоронавирусный протокол это строго запрещает. Во время выездных матчей все хоккеисты селятся в одноместных номерах и не имеют права допускать в них никого, кроме работников гостиницы. Игроки могут пересекаться друг с другом только в определенных зонах.

Нарушение протокола при «контактах с высокой степенью риска» влечет за собой обязательный карантин, подразумевающий фактическое отстранение хоккеистов. Его длительность зависит от ряда факторов, главный из которых результаты тестов на коронавирус. Именно поэтому, как уточняет ESPN, лига в данный момент не может обозначить точные сроки «недоступности» российского квартета.

Между тем его отсутствие — это огромная потеря для входящего в шорт-лист фаворитов сезона «Вашингтона», который в четырех стартовых матчах одержал две победы при двух поражениях — в овертайме и по буллитам — и который в ближайший уикенд ждут два подряд матча с «Буффало Сейбрс». Илья Самсонов — основной голкипер клуба, которого могут заменить либо 39-летний нестабильный ветеран Крейг Андерсон, либо очень неопытные Витек Ванечек и Финикс Копли. Евгений Кузнецов — ведущий наряду с Никласом Бэкстремом, центрфорвард. Дмитрий Орлов — ключевой защитник, второй по игровому времени в клубе.

Наиболее же заметная в этом списке фигура — это, разумеется, Александр Овечкин, одна из ярчайших звезд мирового хоккея. Он безусловный лидер «Вашингтона», который без российского нападающего теряет значительную часть своей мощи.

Но и персонально для Овечкина похожий на дисквалификацию карантин, тем более если он будет достаточно длительным, означает довольно существенный удар.

Во-первых, он фактически лишит его возможности поохотиться за ценными индивидуальными призами, скажем, за достававшимся ему уже девять раз призом лучшему снайперу сезона. Во-вторых, в слишком сильно, почти на треть, укороченном регулярном чемпионате пропуск встреч замедлит его продвижение наверх в снайперской гонке всех времен, которое в последнее время вызывает большой интерес. Овечкин в ней располагается сейчас на восьмой позиции с 707 голами, но многие из тех знаменитостей прошлого, кто его опережает, совсем недалеко. У Майка Гартнера — 708 шайб, у Фила Эспозито — 717, у Марселя Дионна — 731, у Бретта Халла — 741 шайба. Всех их Овечкин, идя в своем обычном графике, вполне мог достать уже в текущем сезоне.

Сам Александр Овечкин в личном заявлении, посвященном первому в сезоне скандалу из-за несоблюдения протокола антикоронавирусной безопасности, признал, что «сожалеет» о том, что «провел время в номере отеля с партнерами». Он добавил, что «извлечет уроки из случившегося».

Коронавирус в январе остается достаточно значимой проблемой для НХЛ, очередной сезон которой открылся полторы недели назад. Вспышки COVID-19 зафиксированы сразу в двух клубах. Из-за такой вспышки «Даллас Старс» до сих пор не сыграл ни одного матча в чемпионате, а «Каролина Харрикейнс» пропустит как минимум два ближайших. Кроме того, в связи с проявлениями пандемии некоторые команды были вынуждены изолировать группы хоккеистов, а некоторые — отменять тренировки.

Алексей Доспехов