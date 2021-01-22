Производители предложили допустить в магазины картофель «экономкласса»

Производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки магазинов корнеплоды меньшего калибра (от 35 до 55 мм) как товар экономкласса, рассказал “Ъ” один из участников рынка и подтвердила руководитель аппарата союза Татьяна Губина. По подсчетам производителей, для конечного потребителя такой товар будет дешевле на 15–20%. Картофельный союз направил свои предложения в Ассоциацию компаний розничной торговли (объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») и Союз независимых сетей.

Сейчас ритейлеры предъявляют строгие требования по калибровке картофеля, и фермерам приходится сортировать корнеплоды по размеру. Если фасовать несортированный картофель в сетку по 2,5, 3 и 5 кг, то производители сэкономят на этапе упаковки до 50%. Это поможет стабилизовать цены, уверена госпожа Губина.

Об инициативе Картофельного союза — в материале “Ъ” «Корнеплоды стабилизации».