В Новосибирске задержали сотрудницу штаба Алексея Навального и депутата

Сотрудницу новосибирского штаба Алексея Навального Елену Носковец задержали. Ее отвезли в первое отделение, сообщается на странице «Вконтакте» местной команды оппозиционера.

«К ее машине подошли двое неизвестных людей без формы в масках»,— говорится в сообщении. При этом отмечается, что Елене Носковец сказали, что она будет задержана «по подозрению в совершении административного правонарушения», но не уточнили какого именно.

Также местный штаб сообщил в Twitter, что задержан депутат Сергей Бойко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области “Ъ-Сибирь” сообщили, что информацией о задержании не обладают.

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Екатерина Лукашевич