В Омске руководителя штаба Навального оштрафовали за организацию акции в поддержку оппозиционера

Ленинский райсуд Томска признал виновной в организации несанкционированного митинга-шествия, назначенного на 23 января, координатора омского штаба Алексея Навального Ольгу Картавцеву. Ей назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

Как пояснила «Ъ-Сибирь» Ольга Картавцева, она намерена обжаловать решение. «Мы не могли подать уведомление о мероприятии, на котором требуем освободить Алексея Навального, до того, как его задержали. Акция еще даже не состоялась, может быть завтра его выпустят на свободу, и мы отменим шествие. Правоохранители в курсе акции и за это время уже могли бы подготовиться»,— пояснила координатор.

Накануне в омский штаб пришли полицейские. Они составили на Ольгу Картавцеву протокол по 20.2 ч.2 КоАП РФ и изъяли плакаты, которые сторонники подготовили к предстоящему мероприятию.

Алексея Навального задержали 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после того, как его якобы отравили в Томске. Суд избрал ему меру пресечения в виде 30 суток ареста. Акции в его поддержку пройдут 23 января. Помимо Омска, в Сибири шествия анонсировали штабы в Красноярске, Кемерове и Томске.

Юлия Сасевич