В России за сутки выявили 21 513 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 21 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 1,71% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 887 заразившихся. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 3 677 352.

Умерли за пошедший день 580 человек (накануне — 612, -5,23%). До вчерашнего дня последний раз суточное число смертей после заражения COVID-19 превышало 600 24 декабря: тогда умерли 635 пациентов. Общее число умерших с диагностированным коронавирусом достигло 68 412. Выздоровели за сутки 27 318 человека, за все время — 3 081 536.

Больше всего новых случаев в регионах:

Санкт-Петербург — 3104 (всего 313 608);

Москва — 3037 (907 389);

Московская область — 1142 (183 133);

Нижегородская область — 491 (80 161);

Ростовская область — 391 (60 269).

Больше всего смертельных случаев за сутки:

Москва — 72 (всего 12 831);

Санкт-Петербург — 59 (9181);

Московская область — 38 (3449);

Красноярский край — 26 (2115);

Ростовская область — 26 (2448).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено 97,5 млн заразившихся, умерли свыше 2 млн. Больше всего заразившихся в США (24,6 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,7 млн). Россия занимает четвертое место в этом списке.

18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International установила, что россияне — одни из самых скептически настроенных по поводу вакцинации жителей планеты. Потенциально привиться готовы менее трети россиян, говорится в исследовании.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».