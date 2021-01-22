В России за сутки выявили 21 513 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 21 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 1,71% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 887 заразившихся. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 3 677 352.
Умерли за пошедший день 580 человек (накануне — 612, -5,23%). До вчерашнего дня последний раз суточное число смертей после заражения COVID-19 превышало 600 24 декабря: тогда умерли 635 пациентов. Общее число умерших с диагностированным коронавирусом достигло 68 412. Выздоровели за сутки 27 318 человека, за все время — 3 081 536.
Больше всего новых случаев в регионах:
- Санкт-Петербург — 3104 (всего 313 608);
- Москва — 3037 (907 389);
- Московская область — 1142 (183 133);
- Нижегородская область — 491 (80 161);
- Ростовская область — 391 (60 269).
Больше всего смертельных случаев за сутки:
- Москва — 72 (всего 12 831);
- Санкт-Петербург — 59 (9181);
- Московская область — 38 (3449);
- Красноярский край — 26 (2115);
- Ростовская область — 26 (2448).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено 97,5 млн заразившихся, умерли свыше 2 млн. Больше всего заразившихся в США (24,6 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,7 млн). Россия занимает четвертое место в этом списке.
18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International установила, что россияне — одни из самых скептически настроенных по поводу вакцинации жителей планеты. Потенциально привиться готовы менее трети россиян, говорится в исследовании.
Подробнее — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».