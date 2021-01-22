«С новыми лицами экспериментов ждать не стоит» Дмитрий Дризе — о том, чего «Единая Россия» хочет от осенних выборов

45 на 45 — таков, по расчетам Кремля, «оптимальный» результат «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу. Первое число — это голоса избирателей, второе — явка. При этом у администрации президента нет серьезных претензий к нынешнему составу нижней палаты. Единственное пожелание — стать ближе к народу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новая восьмая дума вряд ли будет радикально отличаться от нынешней.

Пока прогрессивное человечество рассуждает о будущем Алексея Навального, Кремль очертил контуры предстоящих выборов в Государственную думу. Произошло это на плановом учебном семинаре, который устраивает Старая площадь для региональных руководителей. Данные, можно сказать, полуофициальные. Однако по сложившейся практике этому принято доверять.

Итак, куратор внутренней политики, первый замглавы администрации Сергей Кириенко заявил, что, если «Единая Россия» наберет 45% при такой же явке, это вполне устроит руководство страны.

При этом действующий состав Госдумы в целом Кремль устраивает, и те, кто себя хорошо зарекомендовал, вполне могут рассчитывать на поддержку на выборах в следующий состав.

Главное пожелание — стать ближе к народу: не по кабинетам рассиживаться, а больше работать, что называется, на земле.

То же относится и к так называемой системной оппозиции. К ним тоже в целом нет претензий. Это стало ясно еще в декабре, во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент сказал, что, несмотря на жаркие баталии, все фракции выступают с патриотических позиций. Собственно, они это в очередной раз доказали буквально только что, единогласно осудив наймита Алексея Навального и Америку с ее неправильной избирательной системой. Примечательно, что информация о доверии им появилась практически сразу после всего этого красочного действа.

В 2016 году «Единая Россия» получила более 54% голосов избирателей при явке почти в 50%. Партию власти тогда поддержали 28,5 млн человек из 110 млн зарегистрированных избирателей.

Можно предположить, что цифра, озвученная Кириенко, это минимум — у нас же любят брать на себя повышенные обязательства. К тому же негласно принято, что результат должен превосходить достижения прошлого избирательного цикла, чтобы показать: несмотря ни на что, популярность власти только растет. Да и регионы, что демонстрируют хорошие показатели, получают большой плюс к оценке своей работы, поэтому заданной планкой можно считать 55% – 60%.

Главный вывод звучит так: ничего особенно не изменится.

Конечно, будут новые лица и даже, возможно, новые партии. Но на общий политический фон это не повлияет.

Споры, баталии и даже скандалы — все это тоже можно, но без потрясения основ. Если же понадобится сказать решительное «Нет» иностранным наймитам, здесь, как и сейчас, будет полное единство. Правда, может так получится, что это самое «Нет» придется говорить с завидным постоянством. Возможен некий режим мобилизации — слишком уж на внешнем контуре неспокойно. Да и внутри имеются определенные неудобства. Именно поэтому и с новыми лицами экспериментов ждать не стоит, равно как и каких-либо серьезных перемен. К этому нас, похоже, и готовят.