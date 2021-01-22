Лучше меньше, да тише

На осенних выборах в Госдуму Кремль устроят явка в 45% и 45% голосов за «Единую Россию». Об этом заявил в четверг первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов в Подмосковье. Хотя для отдельных регионов KPI может быть и ниже: например, для Москвы — 35%. Источники “Ъ” считают, что грядущее голосование будет скорее депрессивным, чем протестным, и это наряду с точечной мобилизацией сторонников власти поможет ей добиться поставленной цели. Этим и обусловлен отказ от масштабных мобилизационных проектов и высоких KPI по участию избирателей. По мнению эксперта, желаемые показатели вполне достижимы, но многое будет зависеть «от температуры общественного мнения».

В первые дни семинара, начавшегося в подмосковной мастерской управления «Сенеж» 19 января, вице-губернаторы по внутренней политике, по данным “Ъ”, обсуждали итоги 2020 года и результаты голосования по изменению Конституции. А в четверг дело дошло и до первых установок по думской кампании: как сообщил РБК, ее оптимальными результатами Сергей Кириенко назвал 45% явки при 45% голосов за «Единую Россию» (ЕР) в голосовании по партспискам.

Источники “Ъ” подтвердили эту информацию, но, по их словам, из выступления чиновника следовало, что эти ориентиры касаются внутриполитического блока АП. «Он фактически сказал, что это наш KPI»,— говорит один из собеседников, присутствовавший на выступлении. Целевой показатель рассчитан исходя из того, что в 2020 году рейтинг ЕР колебался от 27% до 34%, добавили источники. Они также подчеркнули, что господин Кириенко озвучил только общефедеральные целевые показатели, а для конкретных регионов ожидаемые результаты могут быть другими. Например, для Москвы, по словам одного из собеседников “Ъ”, хорошим результатом за ЕР могут считаться и 35% голосов.

Самая низкая явка на выборах в Госдуму была зафиксирована в 2016 году — 47,88%. При этом на последующих федеральных кампаниях внутриполитический блок АП под руководством Сергея Кириенко ставил более внушительные ориентиры. Так, на выборах президента-2018 АП настраивала регионы на формулу «70 на 70», а перед плебисцитом по Конституции говорилось о явке в 60% и 70% голосов за поправки. В обоих случаях в АП заявляли, что не задавали таких пороговых значений, но итоговые результаты оказывались к ним близки. Как поясняет осведомленный источник “Ъ”, сейчас во внутриполитическом блоке АП предпочитают занижать публичные обозначаемые ориентиры.

По словам участников семинара, Сергей Кириенко также сказал, что сейчас в обществе запрос на стабильность более актуален, чем запрос на перемены. Источник, близкий к АП, говорит, что на грядущих выборах власти хотят отказаться от масштабных мобилизационных проектов. По его словам, на семинаре представители АП разъясняли, что мобилизовать надо именно своих сторонников, а не всех подряд, поскольку среди бюджетников одобрение власти тоже падает: учителя, например, устали от «удаленки». Поэтому имеет смысл привлекать на голосование только те группы населения, где поддержка власти высока. Собеседник “Ъ” в АП тоже уверяет, что Кремль на выборах-2021 не будет рассчитывать на масштабную административную мобилизацию, отсюда и невысокий KPI по явке.

Стоит отметить, что до семинара в «Сенеже» власти регионов не предпринимали никаких активных действий по подготовке к думской кампании, ожидая конкретных установок из центра. Даже в Москве, по словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, пока обсуждается лишь тактика выставления кандидатов в округах против оппозиции. Но проблема, по его словам, в том, что на фоне пандемии, экономического кризиса и других негативных факторов в обществе наблюдается ощущение отчужденности и безразличия к политическим процессам, следствием чего являются одинаково высокие негативные рейтинги и представителей власти, и оппозиционеров. Поэтому высока вероятность не столько протестного, сколько депрессивного голосования, и для власти это один из ключевых вызовов, подчеркивает собеседник “Ъ”: «В Москве большая доля электората — это неопределившиеся, уставшие от политики люди, которые либо не пойдут на выборы вообще, либо отдадут свой голос рандомно за любого кандидата». Неопределенности в этом вопросе добавляют и планируемые несогласованные акции протеста в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, добавляет источник.

Напомним, из числа внесистемных оппозиционеров об участии в выборах в Госдуму уже объявили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь, которая намерена выдвигаться по Центральному округу (его сейчас представляет единоросс Николай Гончар), директор ФБК Иван Жданов, кандидат от «Городских проектов», муниципальный депутат Анастасия Брюханова, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. По словам источника “Ъ” в оппозиционных кругах, переговоры внесистемщиков о выдвижении в Госдуму возобновились после Нового года и идут полным ходом, но об их итогах в ближайшее время не будет объявлено. При этом соратники Алексея Навального в этом обсуждении не участвуют, говорит другой собеседник “Ъ”: «Вероятно, у них сейчас есть дела поважнее и собственный план, как строить подготовку к выборам в Госдуму». Ранее сторонники оппозиционера заявили, что тоже начали подготовку к выборам в Госдуму, главными целями которой станут совершенствование системы «Умное голосование» и увеличение числа ее участников.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что многое на выборах будет зависеть от «температуры общественного мнения» и попыток «административного воздействия» на подсчет голосов. «Сегодняшние рейтинги ЕР (вокруг 30%) позволяют рассчитывать на соизмеримые с обозначенными результаты, поскольку в сумме со сторонниками других партий это обычно вокруг 60% избирателей,— отмечает эксперт.— Остальные 40% неопределившихся должны перераспределиться и из 30% за ЕР реально сделать 45%». В Москве же достижение единороссами результата в 35% будет зависеть от политики в отношении допуска на выборы «оппозиционных партийных брендов», добавляет политолог.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Кира Дюрягина