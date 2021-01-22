На полигоне в Белореченском районе продолжают размещать несортированный мусор

На Белореченском полигоне продолжают размещать несортированные отходы. Об этом сообщает Экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК). По информации экологов, АО «Крайжилкомресурс» не выполняет решения суда, которым наложен запрет на захоронение опасных отходов и ТКО, содержащих полезные компоненты

О том, что на свалке продолжают размещать несортированный мусор, поступающий из Сочи, зафиксировал председатель Краснодарского отделения общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.По его данным ТКО в длинномерах на Белореченский полигон привозят также из Туапсинского района.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Белочеренский районный суд запретил АО «Крайжилкомресурс» осуществлять на Белореченском полигоне ТКО захоронение отходов без их предварительной обработки и сортировки. Решение опубликовано на сайте суда. Как следует из материалов дела, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что отходы, поступающие на полигон из Сочи, в полном объеме захораниваются без предварительной сортировки. В состав этих отходов входят полезные компоненты (стеклянные бутылки, незагрязненные отходы пластика, упаковки бумаги, отходы металлической тары, отходы полиэтиленовой тары), которые подлежат переработке.

Дмитрий Михеенко