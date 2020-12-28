Белореченскому полигону ТКО запретили принимать несортированные отходы

Белочеренский районный суд запретил АО «Крайжилкомресурс» осуществлять на Белореченском полигоне ТКО захоронение отходов без их предварительной обработки и сортировки. Решение опубликовано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что отходы, поступающие на полигон из Сочи, в полном объеме захораниваются без предварительной сортировки. В состав этих отходов входят полезные компоненты (стеклянные бутылки, незагрязненные отходы пластика, упаковки бумаги, отходы металлической тары, отходы полиэтиленовой тары), которые подлежат переработке.

Кроме того, был выявлен факт захоронения на полигоне отхода 1 класса опасности (ртутные люминесцентные лампы) и отходов 4 класса опасности (отходы шин, покрышек и автомобильных камер). У «Крайжилкомресурса» нет лицензии на захоронение таких отходов. При этом на полигоне есть сортировочная станция и стоит контейнер для ртутных отходов, но он был запечатан и не использовался по назначению.

Как утверждал представитель «Крайжилкомресурса» в ходе судебного заседания, на этом полигоне после сортировки могут быть захоронены только загрязненные отходы, не подлежащие переработке. Мощностей для сортировки мусора из Сочи на полигоне нет, но компания вынуждена принимать отходы, захоранивать которые не имеет права, из-за недобросовестности организаций, доставляющих мусор, утверждал он. Эти доводы суд во внимание не принял.

Полигон в Родниковском сельском поселении Белореченского района работает с 2017 года. Он рассчитан на объем отходов Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также городов Горячий Ключ и Сочи. Из-за захоронения мусора с нарушениями технологий на полигоне начались процессы гниения и распространение запаха, из-за чего в начале этого года деятельность полигона была приостановлена на 20 суток, а гендиректор «Крайжилкомресурса» был уволен. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в связи с устранением нарушений работу полигона вскоре возобновили.

В начале этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев временно запретил строительство второй очереди Белореченского полигона. Сейчас эксплуатируется первая очередь — 6 га, она рассчитана на три года эксплуатации.

Виктория Колганова