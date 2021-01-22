Разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение РФ

Первая партия новейших комплексов разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии, сообщил гендиректор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев. Он фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и выдает координаты орудия противника.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию»,— сказал господин Михеев «РИА Новости».

«Пенициллин» способен определить местонахождение ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет. Комплекс может работать при температуре от -40 до +50 градусов. Разработан петербургским НИИ «Вектор» концерна «Вега».