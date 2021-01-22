Операторы попросили правительство оплатить им слежку за зараженными коронавирусом

Операторы связи хотят, чтобы власти компенсировали им затраты на возобновление передачи данных о передвижении граждан с коронавирусом в пяти регионах. Письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву направила глава рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» (объединяет основных операторов) Анна Серебряникова 21 декабря, передает РБК. Источник издания в одной из компаний оценил расходы на это в десятки миллионов рублей, ранее операторы не получали денег за передачу информации.

В письме сообщается, что Минцифры рекомендовало операторам возобновить выгрузку геоданных зараженных в систему ведомства в Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. C 3 декабря число заболевших там выросло в 1,4–1,6 раза. Минцифры сообщило, что регионы сами попросили возобновить передачу данных о зараженных. Госпожа Серебряникова отмечает, что для возобновления системы потребуется привлечь сотрудников и выделить ресурсы систем для обработки информации. «По нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений»,— говорится в письме.

Представитель Минцифры заявил, что затраты операторов на слежку несущественные, потому что программное обеспечение было разработано ранее, а для работы нужно несколько специалистов на неполный рабочий день. «Вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом»,— сказал представитель ведомства РБК. Представитель АНО «Цифровая экономика», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» отказались от комментариев.

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