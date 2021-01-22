Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в Совбезе ООН

Тема Белоруссии не имеет никакого отношения к Совету Безопасности ООН, и попытки ее обсудить политизированы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Сегодня перед Советом безопасности ООН выступит Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента Белоруссии.

«Совершенно очевидно, что ситуация в Белоруссии не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности. Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность»,— сказал господин Небензя ТАСС. По его словам, инициатором выступила Эстония, которая уже не в первый раз выносит эту тему на обсуждение.

«Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы»,— добавил он.

Россия и Белоруссия не будут бойкотировать эту неформальную встречу, ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Как ожидается, госпожа Тихановская поднимет вопрос о «международном расследовании преступлений режима Лукашенко».

Подробнее о политическом кризисе в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».