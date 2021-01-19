Россия и Белоруссия не будут бойкотировать встречу с Тихановской в ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские и белорусские дипломаты не будут бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран. Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече»,— приводит ТАСС слова господина Полянского. «Относимся к этой идее негативно, так как тема Белоруссии не находится на повестке дня работы Совета Безопасности: это внутреннее дело данной страны, которое не представляет угрозу международному миру и безопасности»,— добавил он.

Светлана Тихановская выступит во время онлайн-встречи Совбеза ООН по свободе СМИ в Белоруссии в пятницу, 22 января, сообщила ее пресс-служба в Telegram. Встреча инициирована членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Это второе заседание Совбеза ООН с участием госпожи Тихановской. Первое прошло 4 сентября.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Протестующие считают победителем выборов Светлану Тихановскую. Через несколько дней после выборов она уехала в Литву.

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