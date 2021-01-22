Большинство депутатов Госдумы не ответили на обращение по делу Сафронова

Более 88% депутатов Госдумы не стали отвечать на официальные обращения инициативной группы в поддержку бывшего корреспондента “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, сообщают «Ведомости». Адресные письма на имя каждого депутата были направлены в октябре прошлого года.

По подсчетам издания, из 450 депутатов Госдумы подготовить ответ смогли только 53 (47 от «Единой России» и пять от ЛДПР). Представители «Единой России» в ответах указали на отсутствие полномочий влиять на уголовные дела. «Проверку законности и обоснованности процессуальных решений и судебных актов целесообразно осуществлять в установленном законом порядке»,— ответил депутат Вячеслав Никонов.

«Мы внимательно следим за данной ситуацией и, по возможности, будем способствовать скорейшему освобождению Ивана Сафронова»,— сказано в ответе Сергея Маринина (ЛДПР). Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский указал на разделение властей и невозможность вмешаться в дело.

Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля. В декабре суд продлил арест до 7 марта 2021 года. В январе защита господина Сафронова подала жалобы на следователей ФСБ. По словам адвокатов, они уже второй месяц не проводят никаких следственных действий в рамках дела.

Подробнее о развитии дела — в материале “Ъ” «Следствие не торопится к Ивану Сафронову».