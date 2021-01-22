Суд отклонил иск Parler против Amazon

Суд в США отклонил иск социальной сети Parler против компании Amazon, которая ранее отключила приложение от облачной платформы Amazon Web Services. В иске Parler говорилось, что Amazon нарушает антимонопольное законодательство и контрактные обязательства сторон. Parler популярна среди сторонники бывшего президента США Дональда Трампа.

Компания Amazon объясняла отказ в сервисе отсутствием модерации в соцсети, окружной судья в Сиэтле Барбара Ротстайн согласилась с позицией Amazon. По словам судьи, Parler вряд ли сможет доказать нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

Amazon отключила Parler 10 января, сообщив об обнаружении 98 постов пользователей, которые разжигают и одобряют насилие. Ранее Apple удалила Parler из магазина App Store, а Google — из Play Store, до этого они требовали от Parler ввести модерацию контента.

О том, как получают распространение альтернативные социальные сети, читайте в материале «Свобода Parler».