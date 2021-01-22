Россия начнет выпускать «зеленый» водород

«Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в России проект по выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. Предполагается выпускать 12 тыс. тонн водорода в год и экспортировать его в ЕС, инвестиции оцениваются в $320 млн. Аналитики отмечают, что производство водорода могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы относительно способов доставки его клиентам в Европе.

«Роснано» и «Энел Россия» (56,43% у итальянской Enel) намерены заняться совместным производством «зеленого» водорода в России (производится электролизом воды при помощи энергии, полученной из возобновляемых источников), следует из презентации «Роснано», опубликованной Telegram-каналом «Советбезрынка» (источники “Ъ” подтвердили подлинность). Именно «зеленый» водород, считающийся наиболее экологичным, получил приоритет в масштабной программе ЕС по переходу на это топливо.

Базой для производства станет строящаяся ветроэлектростанция (ВЭС) «Энел России» в Мурманской области мощностью 201 МВт (ввод в декабре 2021 года, но возможны задержки), которую генкомпания строит по договору поставки мощности (ДПМ, гарантирует повышенный возврат инвестиций через оптовый энергорынок) для ВИЭ.

Как следует из презентации, проект мощностью 12 тыс. тонн водорода в год предназначен для экспорта в ЕС ежегодным объемом около $55 млн. Совместные инвестиции в SPV-компанию оцениваются в $320 млн, потенциальный IRR проекта — 10–12%. Срок реализации — до 2024 года. В «Роснано» и Enel комментариев не предоставили.

Мурманская энергосистема относится к «полузапертым» и энергопрофицитна, основной спрос на электроэнергию здесь закрывает Кольская АЭС «Росатома» (также планирует установить пилотные водородные установки). Поэтому из-за месторасположения ВЭС возникало много споров среди участников рынка. Решение по производству водорода на Мурманской ВЭС «не только решит проблему спроса, но и позволит компании выйти на экспортные рынки и создать поток выручки в валюте в одном из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики», считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Но возникает коллизия: согласно правилам оптового энергорынка, вся выработка по ДПМ ВИЭ должна уходить в сеть, только в этом случае она будет оплачиваться рынком. Но при производстве водорода энергия будет направляться на электролиз, а сам водород — на экспорт. Кроме того, стоимость производства водорода методом электролиза пока одна из наиболее дорогих в мире. Platts оценивает стоимость выпуска электролизом PEM для Европы в €3,93 за 1 кг (включая CAPEX) на конец 2020 года.

Перспективы проекта во многом зависят от того, как Enel и «Роснано» будут доставлять этот водород потребителю. В Мурманской области нет магистральных газопроводов, а вопрос транспортировки водорода по морю на дальние расстояния еще не решен. Остается вариант перевозки в цистернах по железной дороге, но он может оказаться дорогостоящим.

По мнению старшего аналитика Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрия Мельникова, вызовом для конкурентоспособности проекта станет стоимость генерируемого водорода. По его оценке, она может составить около €6–7 за кг, исходя из бенчмарков МЭА. К тому же есть риски отсутствия спроса на водород вблизи ветропарка и логистических затрат. Также он указывает на то, что генерируемый таким образом водород может не пройти в будущем сертификацию в качестве «возобновляемого», что важно для европейского рынка, поскольку мощности ВИЭ для его производства уже запланированы в рамках развития энергорынка по ДПМ, а не создаются специально для водорода (принцип дополнительности).

Проект по водороду должен стать частью более масштабного партнерства «Роснано» и «Энел Россия» в ВИЭ. Стороны намерены создать совместный фонд для участия в отборах по новой программе поддержки зеленой генерации в РФ на 2025–2035 годах, куда каждая сторона вложит по 36,5 млрд руб. (всего €800 млн). Технологическим партнером указан датский Vestas, в то время как партнером «Энел Россия» по «старым» ДПМ ВИЭ выступала Siemens Gamesa. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», такой проект может добавить до 15 млрд руб. в год к EBITDA «Энел Россия», но в данный момент у компании нет на него денег, и ей может потребоваться привлечение средств акционеров.

Татьяна Дятел