В Краснодаре у замерзших водоемов дежурят спасатели и полицейские

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре в целях безопасности у городских водоемов выставили наблюдательные посты, сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) ведут круглосуточное видеонаблюдение за местами выхода на лед на городских водных объектах. Работает 13 камер. Спасатели, казаки и полицейские патрулируют прибрежные зоны, измеряют толщину льда, при необходимости проводят обколку у берега.

Городские власти предупреждают жителей, в частности, школьников и их родителей, о том, что начинается оттепель, днем ожидается плюсовая температура воздуха, лед очень тонкий, а значит выходить на него опасно для жизни.

Известно, что 21 января в Горячем Ключе в городском озере провалился под лед и утонул 47-летний мужчина.

Как писал "Ъ-Кубань", 15 января в Краснодарском крае начал работать круглосуточный оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. В крае резко понизилась температура и пошел снег.

Наталья Решетняк