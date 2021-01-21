Стрессу подобрали «успокоительное»

Спрос на антистресс-игрушки вырос до рекордных значений. Их популярность достигла максимума за три года. Ситуацию проанализировало российское подразделение AliExpress. С 1 по 18 января этого года объем оборота таких игрушек увеличился в разы, сообщила представитель пресс-службы компании Юлия Зотова.

«Оборот вырос в три раза по сравнению с 2019 годом, в два раза по сравнению с 2020 годом и на 60% по сравнению с аналогичным периодом в декабре прошлого года. Всю эту ситуацию мы связываем, конечно же, с тревожностью населения за будущее в период пандемии. Вполне возможно, что товары из этой категории помогают вернуться к рабочему ритму после долгих каникул. Лидером по продажам оказался спиннер — у него началась вторая волна популярности. Продажи этого года показали рост в два раза по сравнению с прошлым. Также в тройку лидеров продаж вошли мягкий сквиш — гаджет, который набит мягкими шариками, и его можно переминать в руке — и вращающийся гироскоп с подстветкой»,— говорит Зотова.

Насколько антистресс-игрушки эффективны? Руководитель Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Андрей Бабин подтвердил, что такие товары позволяют справиться с тяжелыми переживаниями и тревогой. Секрет кроется в ассоциациях из детства. «У них есть две функции, которые помогают не только нашему сознательному, но и бессознательному. Во-первых, это игрушки. Как известно, взрослые в душе дети, и когда они испытывают сильные переживания, с которыми не справляются, то становятся маленькими. Когда у ребенка появляется игрушка, он чувствует себя лучше, чувствует, что его не забывают, любят, балуют, это значит, у него рядом есть хорошие родители.

Во-вторых, это так называемый переходный объект. Даже если родителей рядом нет, то есть их часть.

С игрушкой не всегда можно поиграть, но если она рядом, то это признак того, что родители придут, что этот предмет родные оставили взамен себя.

Взрослые люди стрессоустойчивы. Но когда происходит какое-то событие, которое выбивает нас из колеи, нам нужно, чтобы у нас в руках было что-то хорошее, что-то, что может нас защитить, помочь справиться с переживаниями. Игрушка является таким заместителем хорошего объекта»,— отмечает Бабин.

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По информации сервиса «СберЗдоровье», осенью спрос на психотерапевтов вырос на 75%, а на психиатров — на 64% по сравнению с первой волной пандемии, которая была весной.

Александр Рассохин