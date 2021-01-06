Россияне делают ставку на психологическое здоровье

Пандемия коронавируса вынуждает россиян все чаще обращаться за психологической помощью к специалистам. По данным сервиса «СберЗдоровье», минувшей осенью спрос на услуги психологов вырос вдвое по сравнению с весенними показателями. Такую же тенденцию фиксируют платформы YouDo, Avito, Profi.ru. Как россияне пытаются справиться с жизнью в новой реальности? И что им предлагают психологи? Расскажет Алла Пугачева.

Страх, стресс и тревожность — такими словами люди обычно описывают свои ощущения в коронавирусную эпоху. И все чаще обращаются с этим к психологам, потому что стандартный совет «просто выпить и поговорить с другом» уже не работает, ведь тот, скорее всего, испытывает те же чувства.

Вот, например, история Москвички Альмиры. Весной во время режима самоизоляции она ответственно не покидала квартиру, а потом вышла на улицу и потеряла сознание от ужаса: «Когда я вышла из квартиры после длительного домоседства и испытала паническую атаку, я подумала, что нужно обращаться к специалисту, потому что страх был невероятный. Я никогда в жизни не испытывала такой сильной тревоги. Написала знакомой девушке, которая занимается онлайн-консультированием по Skype, сеанс, по-моему, стоил 1,5 тыс. руб».

Пандемия заставила впервые обратиться к психологу и жительницу Москвы Ольгу. Она воспитывает дочь с особенностями развития, и так испугалась за ребенка и за себя, что не выходила из дома 70 дней, пока не поняла, что с этим нужно что-то делать: «Я видела специалистов, чьи услуги стоят от 5 тыс., видела тех, кто работает за 3,5 тыс., но та интенсивность, с которой они работают мне не подходила. Нашла варианты за 1-1,5 тыс., но я понимала, что у меня нет никаких рекомендаций. Методом проб и ошибок я нашла себе своего специалиста, у него оказалась достаточно средняя цена — 2,5 тыс. за сессию. Когда локдаун закончился, я пошла на еще одну терапию — эмбодимент — она чем-то напоминает йогу, совмещенную с психотерапией».

Размер рынка психотерапии в России оценить сложно. Создатели проекта по подбору психологов «Ясно» предполагают, что он составляет где-то в районе 12,5 млрд руб. в год. Сейчас рынок медленно, но растет, во-первых, благодаря тренду на осознанность и заботу о своем ментальном здоровье, а во-вторых, благодаря пандемии. Клиентов действительно стало больше, говорит известный психоаналитик Ольга Кузнецова: «Число обращений с момента локдауна увеличилось.

Сильно возросла лояльность к онлайн-консультированию, хотя раньше клиенты полагали, что очный сеанс эффективнее.

А за невозможностью этого многие поняли, что на самом деле разницы либо нет совсем, либо она несущественная».

Проблема в том, что сейчас, когда выбор на рынке услуг психотерапии становится все шире, проще наткнуться на плохого специалиста или просто слишком молодого, который только начинает карьеру в этой области и готов консультировать за скромное вознаграждение. Поэтому здесь самый рабочий инструмент — это рекомендации или обращение к специальным сервисам по подбору психологов — например, Alter, «Мета» или «Ясно». По словам Ольги Кузнецовой, сейчас появился запрос на различные групповые форматы терапии в онлайне: «Цена у меня фиксированная — 15 тыс. руб. Но в связи с тем, что индивидуальную консультацию себе может позволить не каждый, возрос спрос на вебинары и онлайн-курсы. Сейчас это до сих пор актуально. Например, я делаю курс, посвященный неопределенности, которую нам принесла пандемия, и тревогам, связанным с этим. Я получаю огромное количество вопросов, интерес к этому колоссальный».

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А еще в ковидную эпоху стали очень популярны различные приложения для медитации, хорошего сна и настроения. Одно из самых популярных на Западе называется Calm. Проект сейчас оценивается более чем в $2 млрд, хотя до пандемии стоил только миллиард. В России интерес к подобным сервисам тоже высок: недавно новое приложение презентовала блогер, журналист Ирена Понарошку. Тревожных горожан в нем успокаивает голос Сергея Чонишвили.