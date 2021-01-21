Состояние Маска рекордно выросло при Трампе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за время пребывания Дональда Трампа на посту президента США увеличил свое состояние примерно на $170 млрд, подсчитал Forbes. Это рекорд по росту состояния среди миллиардеров, отмечает издание.

20 января 2017 года, когда господин Трамп стал президентом, состояние основателя SpaceX составляло $12,9 млрд, а сейчас оно оценивается в $184 млрд. При этом успех бизнесмена связан не с главой государства, а с привлечением инвестиций, отмечает Forbes.

Напомним, 12 января Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes. На первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос. Господин Маск занимал первую строчку списка Forbes с 8 января.