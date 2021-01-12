Илон Маск потерял первое место в списке Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes. На первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос. Господин Маск занимал первую строчку списка Forbes с 8 января.

По данным Forbes Real-Time, состояние Илона Маска оценивается в $176,2 млрд, за день оно уменьшилось на $13,5 млрд (7,1%). Состояние Джеффа Безоса оценивается в $182,1 млрд, оно сократилось на $3,6 млрд, или 1,96%.

Основатель Amazon Джефф Безос Фото: Lindsey Wasson / Reuters

При этом, по версии Bloomberg Billionaires Index, господин Маск остается лидером списка богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в $194 млрд (снижение за день на $15,6 млрд), а состояние господина Безоса— в $183 млрд (снижение на $3,65 млрд).

9 января состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд. С марта 2020 года оно увеличилось больше чем на $160 млрд.