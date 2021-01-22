Долги — дело сложное

ЦБ внес в Госдуму законопроект об ограничении продаж неквалифицированным инвесторам сложных продуктов. Под ограничение попали облигации, которые не будут соответствовать рейтингам, установленным регулятором. Как сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, рейтинги будут достаточно высокими. По оценкам экспертов, это значит, что по рынку долгового заимствования, особенно в части малого и среднего бизнеса, будет нанесен существенный удар: эмитентов лишат значительной части инвесторов.

Банк России 21 января внес в Госдуму законопроект по ограничению продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам. Пока участники рынка отбивались от ограничений на структурные продукты, маржинальную торговлю и широких полномочий регулятора по приостановке продаж инструментов, в законопроекте остался запрет до 1 октября продавать и покупать неквалифицированным инвесторам облигации с кредитным рейтингом ниже уровня, «установленного советом директоров Банка России».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на брифинге, отвечая на вопрос “Ъ”, какие рейтинги могут быть использованы, сообщил, что по облигациям будет использован инвестиционный рейтинг, если брать шкалу S&P — то BBB-, по шкале агентства АКРА — «либо верхняя строчка, либо верх минус два». При этом он отметил, что после введения тестирования шкала будет «передвинута».

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 21 января 2021 года Если ты сберегаешь, то хорошо спишь, а если инвестируешь, то хорошо ешь, но плохо спишь

Запретительные меры в отношении не только структурных облигаций, но и довольно большого перечня классических бондов кажутся избыточными, считает директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко. По его словам, в прошлом году наметилось восстановление DCM-рынка, а это реальные деньги в экономику, помимо всего прочего, которые начали идти от инвесторов. Он отметил, что, по сути, под ограничения попадают выпуски с хорошим кредитным качеством, а ведь инвесторы, собственно, и идут на рынок, чтоб получить доходность выше ставки ЦБ.

По данным Московской биржи в 2020 году было размещено корпоративных облигаций (без учета однодневных) на сумму 3,97 трлн руб. (в 2019 году — 3,17 трлн руб.). Доля участия физических лиц в размещении облигаций составила в прошлом году 18,1%, годом ранее — 12,7%. По оценкам экспертов, под ограничение попадут долговые бумаги на сотни миллиардов рублей.

Возможное ограничение по кредитному рейтингу для облигаций, приобретаемых физическими лицами, на уровне инвестиционного может ударить по рынку облигаций, считает гендиректор «Септем Капитал» Денис Кучкин. По его словам, это может привести к тому, что большая часть облигаций российских эмитентов будет недоступна к покупке неквалифицированным инвесторам. При этом инвесторы — физические лица уже играют существенную роль в первичных размещениях как крупных компаний, таких как «Киви», «Максима Телеком», «Обувь России», так и компаний малых и средних предприятий. Денис Кучкин считает, что сильное сужение спроса приведет к возможным проблемам с рефинансированием. По его оценке, до первого квартала 2022 года подобного рода эмитентам предстоит пройти погашение или оферту на сумму 250 млрд руб.

Высокодоходные облигации (ВДО) стали одним из хитов прошлого сезона, отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков. В то время как долговые бумаги наиболее надежных эмитентов по своей доходности находятся примерно на уровне ставок по депозитам, ВДО позволяли получать значительно более привлекательную доходность при вполне комфортной статистике по дефолтам. Он отметил, что многие средние компании либо не имеют рейтинга, считая излишне дорогим его получение и поддержание, либо не могут претендовать на рейтинг достаточно высокого уровня. В итоге они оказываются отрезанными от биржевого финансирования за счет средств частных инвесторов. «Этот тот случай, где гипертрофированный патернализм ЦБ наносит очевидный удар по рынку»,— считает господин Кочетков.

Стоит отметить, что пока в законопроекте есть и ложка меда — предусмотрена «дедушкина» оговорка. Если в течение двух лет до 15 декабря 2020 года была совершена сделка с подобным инструментом, инвестор может проводить аналогичные сделки без запрета. Участники рынка рассчитывают, что ко второму чтению удастся еще смягчить законопроект.

Полина Смородская