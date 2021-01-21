Китайские компании попросили NYSE отменить их делистинг

Три телекоммуникационные компании Китая — China Telecom, China Mobile и China Unicom — обратились к руководству Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) с просьбой возобновить торговлю их ценными бумагами. Соответствующее заявление каждая из них подала сегодня утром, 21 января, сообщает The Wall Street Journal, то есть всего через несколько часов после инаугурации Джо Байдена.

Напомним, что в декабре прошлого года администрация Дональда Трампа приняла законопроект, который запрещает иностранным компаниям торговаться на американских биржах, если они не будут выполнять требования по внешнему аудиту, выполняемые американскими компаниями. Закон обязывает эмитентов представлять исчерпывающие доказательства того, что они не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им или подконтрольными ему организациями.

1 января NYSE начала процедуру делистинга трех вышеупомянутых компаний. Через несколько дней биржа приостановила процедуру после «дополнительных консультаций с регулирующими органами». Однако уже на следующий день процедура делистинга ценных бумаг China Telecom, China Mobile и China Unicom была возобновлена, а 11 января торговля ими была прекращена. При этом NYSE уже заявляла ранее, что может пересмотреть свое решение, если апелляции компаний будут удовлетворены.

Кирилл Сарханянц