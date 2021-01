Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от делистинга китайских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) решила продолжить торговлю акциями трех китайских операторов. Ранее биржа объявила о начале делистинга из-за санкций США, которыми запрещается инвестировать в компании КНР.

NYSE планировала до 11 января провести делистинг China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd. Но после «дополнительных консультаций с регулирующими органами» отказалась от этих планов. «На настоящий момент присутствие и торговля акциями этих трех эмитентов на Нью-Йоркской фондовой бирже продолжится»,— говорится в сообщении биржи.

2 января Китай заявил, что примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий из-за делистинга в NYSE. КНР считает, что американская сторона использует государственные меры «для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику».