Нью-Йоркская фондовая биржа возобновила делистинг трех китайских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) возобновила процедуру исключения ценных бумаг China Telecom, China Mobile и China Unicom из-за санкций США, которые запрещают инвестировать в компании КНР. Торги акциями компаний в США прекратятся с 11 января, сообщается на сайте торговой площадки.

Решение NYSE связано с получением «нового определенного распоряжения» от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Компании могут обжаловать решение о делистинге.

Ранее биржа прекратила процесс делистинга, потому что приняла решение провести «дальнейшие консультации», но не уточнила другие подробности, повлиявшие на изменение первоначальных планов. 2 января Китай заявил, что примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий из-за делистинга в NYSE. КНР считает, что американская сторона использует государственные меры «для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику».